Milice Kemez, SVAKA TI ČAST ŠTO SI GA PREVARILA: Boginja krenula da REŠETA Boru, on zapenio! (VIDEO)

Počeo da se puši od muke.

Bora Santana doživeo je pomračenje kad je video da mu je Anastasija Brčić potrošila penu za kosu.

- Mrš p*čka ti materina, ne znaš jedan tanjir da opereš za sobom - rekao je Bora.

- Kad imam tebe ne treba da perem - odbrusila mu je Anastasija.

On je nakon toga izašao napolje, a Boginja mu je poručila da mu je to karma.

- To ti je karma. Milice Kemez svaka ti čast što si ga prevarila sa njegovim najboljim drugom - rekla je Boginja.

