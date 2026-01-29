AKTUELNO

Zadruga

Sram te bilo bolesniku! Lepi Mića odveo Boru na prevaspitanje, pa mu očitao bukvicu zbog sramotnog ponašanja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Puši se pab!

Lepi MIća doveo je Boru Santanu u pab kako bi mu očitao lekciju zbog skandaloznog ponašanja i pljuvanja Anastasije Brčić.

- Nema vaspitanja - rekao ej Murat.

- Nema spavanja! - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kajaćeš se zapamti! Tužiće te! Idi spavaj i završena priča, ne ti si mangup! Rekao sam ti pre dva dana da se maneš nje! Sram te bilo bolesniče jedan! Ja ti kriv što te žene varaju. Prevara nije krivično delo, to je tvoj loš izbor. Kupio si stan, napravio vikendicu, dobio posao, što ti ovo treba!? Je l' ti ovo reklama za posao? Jeste al' u ku*cu. Što te varala ide njoj na obraz - vikao je Mića.

- On je pijanu uhvatio - rekao je Bora.

- Nju boli ku*ac kralju, ona se smeje - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ga braniš! Što ga puštaš da ulazi u pab? - pitao ej Bora.

- Molim? Molim? Ne vuci me za jezik! Ja se družim s kim hoću ja. On govori o sebi, a ti o sebi. Mala nije za tebe, polupana je i mlada - vikao je Mića.

Autor: A.Anđić

