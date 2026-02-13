Ovome se nije nadao! Asminu čestitku poslala Biljana Vujović, ali i Dačin otac! (VIDEO)

Obradovao se.

Danas aktuelni učesnik Asmin Durdžić proslavlja rođendan u "Eliti 9", a u kući Odabranih organizovana je proslava.

On je dobio pregršt poruka i čestitki, a između ostalog pismo mu je poslala i majka Luke Vujovića Biljana.

- Želim ti sve što bih poželela svom Luki, sreću, zdravlje i uspeh na svim poljima. Hvala Bogu pa se vas dvojica slažete, poljubi mi sina i Anitu, vidimo se na finalu - pisalo je u Biljaninom pismu.

- Pozdrav za moju svekrvu - rekla je Anita.

Poruku je poslao i Miloš Terzić, koji ih je sve pozdravio i rekao da je Terzina ćerka Barbara odlično, kao i Aleksandra i Milovan.

- Pozdravi Daču i reci mu da bude jak i da se drži, Brazilac - pisalo je u pismu Dačinog oca.

Autor: R.L.