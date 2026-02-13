AKTUELNO

Zadruga

Ovome se nije nadao! Asminu čestitku poslala Biljana Vujović, ali i Dačin otac! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Obradovao se.

Danas aktuelni učesnik Asmin Durdžić proslavlja rođendan u "Eliti 9", a u kući Odabranih organizovana je proslava.

On je dobio pregršt poruka i čestitki, a između ostalog pismo mu je poslala i majka Luke Vujovića Biljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Želim ti sve što bih poželela svom Luki, sreću, zdravlje i uspeh na svim poljima. Hvala Bogu pa se vas dvojica slažete, poljubi mi sina i Anitu, vidimo se na finalu - pisalo je u Biljaninom pismu.

- Pozdrav za moju svekrvu - rekla je Anita.

Poruku je poslao i Miloš Terzić, koji ih je sve pozdravio i rekao da je Terzina ćerka Barbara odlično, kao i Aleksandra i Milovan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pozdravi Daču i reci mu da bude jak i da se drži, Brazilac - pisalo je u pismu Dačinog oca.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

POČEO DA SKAČE OD SREĆE! Toša doneo poklon Urošu, evo šta je dobio! (VIDEO)

Zadruga

PAO POLJUBAC! Kada je čuo šta mu je Matora poručila, Alibaba je zgrabio i celu izljubio! (VIDEO)

Zadruga

SKAČE PO KREVETU! Janjuš se pohvalio Toši da mu RADI MUŠKOST! (VIDEO)

Domaći

Preokret: Biljana Vujović poslala brutalnu poruku Anitinoj mami nakon saznanja da ne podržava vezu nje i Luke!

Zadruga

Lepog Miću dotukle čestitke porodice: Zbog jedne poruke nije skidao osmeh, a evo o čemu je reč! (VIDEO)

Društvo

OVOME SE NIKO NIJE NADAO: Prognoza Nedeljka Todorovića - Kakvo vreme da očekujemo u februaru!