Ovome se nije nadao! Asminu čestitku poslala Biljana Vujović, ali i Dačin otac! (VIDEO)

Obradovao se.
Danas aktuelni učesnik Asmin Durdžić proslavlja rođendan u "Eliti 9", a u kući Odabranih organizovana je proslava.
On je dobio pregršt poruka i čestitki, a između ostalog pismo mu je poslala i majka Luke Vujovića Biljana.
- Želim ti sve što bih poželela svom Luki, sreću, zdravlje i uspeh na svim poljima. Hvala Bogu pa se vas dvojica slažete, poljubi mi sina i Anitu, vidimo se na finalu - pisalo je u Biljaninom pismu.
- Pozdrav za moju svekrvu - rekla je Anita.
Poruku je poslao i Miloš Terzić, koji ih je sve pozdravio i rekao da je Terzina ćerka Barbara odlično, kao i Aleksandra i Milovan.
- Pozdravi Daču i reci mu da bude jak i da se drži, Brazilac - pisalo je u pismu Dačinog oca.
Autor: R.L.