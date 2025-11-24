AKTUELNO

Zadruga

PAO POLJUBAC! Kada je čuo šta mu je Matora poručila, Alibaba je zgrabio i celu izljubio! (VIDEO)

Obradovao se!

Tokom podele budžeta Jovane Tomić Matore došlo je do prepirke između Miljane Kulić i Ivana Marinkovića. Ona je tvrdila da joj je on ukrao novac, pa je odlučila da izravna račune.

- Njemu sam uzela 2.000 - rekla je Miljana.

- Uzela si nečiji mali budžet - bunila se Matora.

Potom je Tomićeva dala srednji budžet Asminu Durdžiću.

- Srednji budžet Asmin. Vi ste retki da vas komentarišem, a biram reči, nikad mi nisi rekao nešto ružno, ja isto biram reči, jer ako vređam ne znači da ću nešto više da kažem, ja tebe apsolutno poštujem - rekla je Matora.

- Daj da te poljubim jednom - rekao je Asmin.

