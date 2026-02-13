AKTUELNO

Zadruga

LETI PERJE! Maja i Dača ujedinjenim snagama udarili na Anastasiju, Boginju i Uroša! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Tokom proslave rođendana Asmina Durdžića, Uroš Stanić i Boginja posvađali su se sa Majom Marinković i to zbog toga što je Maja čula kako su Uroš i Boginja nagovorili Anastasiju Brčić da nominuje Marinkovićevu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kačavenda je rekla ko ti je rekao - vikao je Uroš.

- J*baću te u usta, mi nju nismo nagovorili ni na šta, ne boli me ništa. Ti urnišeš sve ovde po kući, imaš komplekse opasne - rekla je Boginja.

- Majo, hajde šta ti je, pusti uroša - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mrš tamo ološu, nisam nikome rekao, Kačavenda je rekla sve - rekao je Uroš.

Autor: R.L.

