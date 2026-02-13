Haos!
Učesnci Elite u narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', imali su priliku da čuju kako Vanja Živić komentariše svoju bivšu drugaricu Milenu Kačavendu sa Aleksandrom Jakšić.
- Nemam komentar, iskreno. Kad budem osetila trenutak, sve ću da kažem, a do tada neću komentarisati ovo - rekla je Milena.
- Milena je ocinkarila Vanju. Nisam verovala da je takva cinakara - kazala je Aleksandra.
- Ja sam rekla sve što sam imala o Mileni. Pare joj nisam ja prva tražila, to sam rekla. Sve sam ostalo rekla do sad - kazala je Vanja.
- Kao što sam i rekla, ispada da smo se posvađale zbog nekog piva. Pare nisam nazad tražila. Ispada da se ona od mene distancirala zbog piva nekog, ali dobro - kazala je Milena.
- Praviš se luda, Vanja. Urotila si se protiv nje, udružila sa njenim neprijateljima - kazao je Dača.
- Smatram da je to drugarstvo bilo iz koristi. Vanje je povređena, ali treba zauvek da se distanciraju. Nema šta da budu zajedno u budžetu, da imaju komunikaciju - rekla je Matora.
Autor: S.Z.