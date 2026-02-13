AKTUELNO

Zadruga

BRITKA SABLJA! Ivan uveren da je detektovao pravu prirodu Ivane Stajl! Smatra da se ispod smerne maske krije DIVLJA PRIRODA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite imali su priliku da u novom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaja'' čuju kako Ivan Marinković, Dragana Stojančević i Dača Virijević ogovaraju novu učesnicu, Ivanu Stajl.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve što sam rekla o sebi do sada, bilo je iskreno. Svako od nas je drugačiji. Nisam skandal majstor, kao što neki učesnici od mene očekuju. Ja sam to što jesam. Ne znam zbog čega neki imaju potrenu mene da etiketiraju ovde, ali sam svesna toga. Ja sam borac, sve sam sama stekla, a neki od vas su ovde veoma jeftini i ništa ne znaju sami - kazala je Ivana.

- Ja vidim đavola u njoj. Poštujem to što je udata, ali ne znam koji će ona đavo ovde, iskreno da kažem. Ne kažem da ona ima neke afinitete prema nekom muškarcu ovde, ali ne verujem da je njen brak funkcionalan. Ta priča o tome da si ti novinarka, da si smerna, fina...nekako mi to ne ide uz tebe kad se vidim - kazao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

