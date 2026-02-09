Nemam kočnicu, vređaću je: Ivan spreman da raspali nikad jače po Aneli, pa priznao da mu se sviđa Vanja Prodanović (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Ivanom Marinkovićem o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Koliko si se lepo osećao kada su te navodili na pozitivnoj anketi - pitao je Darko.

- Nisam se postideo, neprijatno je. Čudno sam se osećao. S jedne strane bih voleo da ljudi to prepoznaju, s druge strane bih voleo, da ljudi koji to nisu, pa da vidimo šta taj narod misli - rekao je Ivan.

- Šta se dešava sa tobom i sa Aneli - pitao je Darko.

- Više nemam kočnicu kada je ona u pitanju. Ona se klela u mene, ne ja u nju. Jedino mene i Miću je izdvojila kada je ušla. Ne dobacujem joj, ne provociram je, ali je možda zato neki utisak vezano za Anđela. Sve više ću da je vređam ako bude trebalo, govori mi jako kvarno neke stvari - rekao je Marinković.

- Priznao si da su ti se javile simpatije prema Vanji Prodanović - pitao je Darko.

- Jesam, ne bežim od toga. Nije to da mi se toliko svidela, smetaju mi neke sitnice kod nje, vidim da hoću to da ispravim. Upalim sve moguće resurse da vidim kako ona reaguje, neću ništa na silu, sviđa mi se sve više i više, stvarno mi se sviđa - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić