Klošarka odrasla na ulici ne može da mi odgaja dete: Alibaba ponovo brutalno oblatio Aneli, ona čeka da ga unakazi! (VIDEO)

Strpljivo čeka svojih pet minuta!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljk Darko Tanasijević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi progovorio o današnjim čestitkama i problemu s Aneli Ahmić

- Asmine, kako tumačiš čestitke koje si dobio? - upitao je Darko.

- Očekivao sam nešto lepo, a ono sve ružno. Danas sam se obratio bratu i porodici za neke stvari, a možda neke stvari ovde ne trebam ni da pričam. Ja neke stvari imam u sebi, da nekoga zaštitim kad je kriv i kad nije. Pogrešio sam što sam Aneli namestio krevet i što sam hteo da joj dam još jednu šansu. Ja kad vidim dobre s*se džabe mi da mi brat nešto priča, ali Maja ima savršene - rekao je Asmin.

- Dačo kako komentarišeš bocu vina od onih koji su te stvorili? - upitao je Darko.

- Ko god da je poslao to vino, želim da se zahvalim. Mene Đedović i Comara jesu stvorili, stavio sam flašu iznad kreveta - rekao je Dača.

- Ti si Asmine priznao da Aneli ne voliš emotivno već kao osobu? Šta to tačno znači? - upitao je Darko.

- Ja na njoj ne volim ništa, ona se meni svaki dan sve više i više gadi. Verujem u sve što je Luka juče pričao, a ona se valja ovde i vrišti. Hteo sam da uradim neke stvari da ne ispadnem monstrum, ali nema više potrebe pošto sam je jednom navukao i jako me sramota. Kako ja Nori da objasnim neke stvari, kako će se nositi ona s nekim stvarima kad bude krenula u školu - rekao je Alibaba.

- Tebe će se stideti ceo život - rekla je Aneli.

- Devojko, ti si svoju rijaliti karijeru završila, to moraš da shvatiš. Ti si odgojena kao uličarka, nemaš osećaj za dete i to je tako - rekao je Alibaba .

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

