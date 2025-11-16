Vređa ljude bez argumenata: Matora jedva dočekala da raspali paljbu po Teodori, isprozivala je kao niko! (VIDEO)

Dočekala svojih pet minuta!

U toku je emisija ''Nominacije'', a sada je reč dobila Jovana Tomić Matora kako bi dala svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelije bili Teodora Delić i Filip Đukić.

- Ova situacija se ponavlja zato što smatram da je Teodora trebala mnogo ranije Bebici nešto da kažeš. Možda je nekome izgledalo bezazleno ono sa Gačićem, jako je slično samo što ona tad nije presekla. Upravo razumem Bebicu zbog toga da onda očekuje i da mu se vrati, ali ne mislim da je ona toliko odlepila za Filipom koliko je želela da ode iz Bebice. Ukoliko je znala za veridbu, trebala je da mu kaže da to ne radi, ali ako nije znala onda bi retko ko odbio i rekao: ''NE''. Ako je Bebica nekoga komentarisao, onda je mene samo što ja nemam to u sebi da ga pljujem kad mu je najteže. Ko treba Bebicu da žali kada je sam rekao sinoć da nema granicu za poniženje kada je Teodora u pitanju. Očigledno je da ona ima neku korist od njega - rekla je Matora.

- Možda bih baš bila bolja - rekla je Teodora.

- Pa očigledno je on tebe sputavao u nečemu. Filipa neću da komentarišem samo mislim da je Teodora previše nadobudna i ona komentariše ljude da ponižava, zato nominujem Teodoru, a ostavljam Filipa - rekla je Matora.

Autor: N.Panić