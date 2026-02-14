AKTUELNO

Zadruga

SA TOBOM MOGU SAMO DA SE GRLIM: Aneli priznala Janjušu da nije spremna za novu ljubav, donela OVU odluku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkrila šta joj je na duši!

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš razgovarali su o brojnim temama.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' bi sada mogla da budeš u ljubavnoj vezi? - upitao je Janjuš.

- Ne. Okolnosti nisu takve da bih mogla da budem u bilo kakvoj vezi. Sa tobom samo mogu da se grlim i to je to. Druga stvar, smatram da mi jedan period, duži period ne treba momak. Svaki muškarac s kojim sam ja bila je želeo da odmah živim sa njim. Nisam ja ta koja je to zahtevala, oni su to sami želeli. - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PRESAVILA TABAK: Slađa otpisala Munjeza, otkerila da je samo OVAJ MUŠKARAC zanima! (VIDEO)

Domaći

ON JE LJUDSKO SMEĆE: Ivana Nikolić užasnuta Kordinom izdajom u najtežim Aninim momentima! Za Pink.rs otkrila šta bi poručila sestri da je vidi nakon s

Domaći

'PRE BIH SEBE VIDELA U SANDUKU, NEGO TEBE PORED TOG ZLA!' Majka Anđele Šparavalo napisala PISMO za svoju naslednicu! Istakla da joj se život SROZAO zb

Zadruga

Kome treba ovakav otac? Milica već brine kako će objasniti ćerki zašto Terza ne živi sa njima! (VIDEO)

Zadruga

Ena utučena zbog raskida sa Pejom: Reči Zlate Petrović joj odzvanjaju u glavi, brutalnom porukom joj unela nemir! (VIDEO)

Zadruga

Bila je vesela: Stanislav tvrdi da je Miona potpuno druga osoba napolju, ona priznala da ne može da se opusti zbog Ša! (VIDEO)