SA TOBOM MOGU SAMO DA SE GRLIM: Aneli priznala Janjušu da nije spremna za novu ljubav, donela OVU odluku! (VIDEO)

Otkrila šta joj je na duši!

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš razgovarali su o brojnim temama.

- Je l' bi sada mogla da budeš u ljubavnoj vezi? - upitao je Janjuš.

- Ne. Okolnosti nisu takve da bih mogla da budem u bilo kakvoj vezi. Sa tobom samo mogu da se grlim i to je to. Druga stvar, smatram da mi jedan period, duži period ne treba momak. Svaki muškarac s kojim sam ja bila je želeo da odmah živim sa njim. Nisam ja ta koja je to zahtevala, oni su to sami želeli. - rekla je Aneli.

Autor: S.Z.