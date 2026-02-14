AKTUELNO

ON SE TOTALNO SPETLJAO: Ena Čolić se oglasila za Pink.rs nakon što je Miki Dudić istakao da ne podržava Pejinu vezu sa njom!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Miki Dudić tokom emisije ''Gledanje snimaka'' istakao je da ostaje pri svom stavu da devojka njegovog brata Jovana Pejića Peje, Ena Čolić nije dobar izbor za njega. Učesnici su se mahom pitali zbog čega na taj način sputava sreću svog brata.

Portal Pink.rs kontakritao je Enu Čolić povodom novonastale situacije, kako bi dala svoj sud.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić/Pink.rs

Ena je iskazala uverenje da Miki pod pritiskom njenog rijaliti neprijatelja Ivana Marinkovića gaji revolt prema njoj, ali da čvrsto veruje da će vremenom, uspeti da promeni stav o njoj.

Miki se totalno spetljao. Prekjuče priča ubedljivo jednu stvar, noćas sve to demantuje osim stava o meni koji zadržava, a sve je to verujem uticaj Ivana Marinkovića. Dakle, navodna burna prošlost po ko zna koji put pada u vodu i ostaju reči izgovorene u prošloj sezoni, tako da eto. Kad izađe, Miki će imati priliku meni da oprosti to, a ja njemu ovo i bićemo u odličnim familijarnim odnosima - istakla je Čolićeva.

Foto: Instagram.com

Autor: S.Z.

