ON ĆE NAČINITI PRVI KORAK! Bora prognozira svetlu budućnost Maji i Asminu, Sara ŠOKIRALA svojom izjavom! (VIDEO)

Učesnici Elite danas biraju najzaljubljeniju osobu. Naredni je svoj stav iskazao Bora Santana.

- Mislim da Boginja nije istinski zaljubljena u Filipa. Ne može neko da nastavi da nekog gleda očima ljubavi, a da je taj neko po*ebao sedam riba ovde. Mića, Terza i Matora, oni su najzaljubljeniji - kazao je Asmin.

- Anita je iskreno zaljubljena u Luku, ona je na prvom mestu. Asmin je iskreno zaljubljen u Maju. Uskoro će načiniti neki korak, ja sam uveren u to. Jovana Mitić je veoma zaljubljena u Milana Stojičkovića. Moram da dodam i da je Aleksandra zaljubljena u Anđela - kazao je Bora.

- Ja od kraja septembra krijem emociju prema jednoj osobi, ne želim da otkrijem ko je to. Neću reći koje to. Što se tiče ankete, Terza je po mom mišljenju najzaljubljeniji, kao i Luka Anita - kazala je Sara.

Autor: S.Z.