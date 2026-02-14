NE DOLIKUJE TI DA... Dača očitao Asminu lekciju zbog Maje, Luka istakao da mu je Anita pokazala kako ljubav treba da izgleda! (VIDEO)

Dali svoj sud!

Učesnici Elite danas biraju najzaljubljeniju osobu.

- Matora i Dragana su se trudile da sačuvaju jedna drugu, išle protiv svega. Sofija i Terza takođe su ušli u odnos kad on nije bio slobodan, a ona je svojim ćutajem da nije želela da se meša nakon što je rešila da prekine taj odnos. Međutim, pronašli su put jedno do drugog. Anita mi je pokazala sve što moje veze ranije nisu pokazale. Poverenje, ljubav, iskrenost...hvala joj na tome - rekao je Luka.

- Ovi učesnici su me osduđivali prošle godine kad sam rekao da su Sofija i Terza najzaljubljeniji, a sada ih navode. Nerio i Hana su najzaljubljeniji, trude se svaki dan da sačuvaju svoju ljubav. Dragana je na drugom mestu. Na trećem mestu je Asmin, on je iskreno zaljubljen u Maju. Nisam mu verovao na početku, ali kako je vreme prolazilo, shvatio sam da je to istina. Asmine, mislim da ti ne dolikuje da Maji prelaziš preko svega, ali dobro. Brineš o njoj i paziš na nju - kazao je Dača.

Autor: S.Z.