ONA ŽUDI ZA NJIM! Ivan uveren da u Maji tinjaju emocije prema Asminu, Terza otkrio koliko su njegove emocije prema Sofiji jake! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnici Elite danas biraju tri osobe za koje smatraju da su najzaljubljenije.

- Što se tiče ljubavnih parova, ja ne bih navodio Sofiju i Terzu, Draganu i Matoru i Luku i Anitu. Naveo bih sada tri dame, koje su veoma zaljublje, ali skrivaju emocije. Maja Marinković je ludo zaljubljena u Asmina. Žudi za njim. Druga osoba je Teodora, koja je zaljubljena u Filipa, samo i isključivo u njega. Na trećem mestu je Jovana Mitić u Milana Stojičkovića - rekao je Ivan.

- Što se mene tiče, Sofija i Terza su pokazali ovde najveću, iskrenu ljubav. Na trećem mestu je Bebica, koji bezuslovno voli Teodoru - kazala je Maja.

- Sofija je na prvom mestu. Ona je osoba zbog koje sam uradio šta sam uradio prošle sezone, osetio sam jake emocije. Čini me srećnim, volim što sam pored nje - rekao je Terza.

Autor: S.Z.

