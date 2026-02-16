AKTUELNO

Zadruga

Izuzetno je glupa: Milena razvezala jezik i urnisala Vanju, pa osula rafal prozivki po Anđelu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gori sve!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Milenu Kačavendu koja je progovorila o gorućim temama u Beloj kući.

pročitajte još

Ne bi joj bilo lako: Maja indirektno najavila rat s Aneli, pa pokazala da ne može bez Alibabe! (VIDEO)

- Šta se dešava sa Vanjom? - upitao je Darko.

- Glupa je kao noć ili se pravi glupa Pukli su je na komplekse, svačiji prijatelji su ničiji prijatelji - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koja osoba je pustila buvu za pare? - upitao je Darko.

- Neću da kažem, puštam igru. Vanja je ispala neverovatno glupa, mnogi su mi svi slatki i preslatki, ali vidim da me Janjuš proziva ceo dan. Sad im ne odgovara i sve mu smeta, pomisliću da je zaljubljen. Ja volim Daču i čuvaću ga do kraja. Prozivaju me za Dušicu, tako su i Vanju odradili na foru - rekla je Milena.

pročitajte još

Pljušte prozivke na sve strane: Aneli i Janjuš žestoko zaratili, reagovalo obezbeđenje! (VIDEO)

- Kako gledaš na odnos Asmina i Janjuša? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa tu nije kul, s*re mi se od foliranja. Svi su p*čke i svima su im karakteri nula, a Janjuš mi priča o karakteru - rekla je Kačavenda.

pročitajte još

Razvezao jezik: Luka otkrio da li će Alibabi pomoći da Aneli oduzme starateljstvo nad malom Norom! (VIDEO)

- Kako gledaš na sukob Anđela i Anite? - upitao je Darko.

- Ona ga je ugasila i uništila do kraja. Isparila mu hemudža, sav se ispario i ni na šta ne liči. Sve pratim, Anđelo miksa pića, otkud to od prepodobnog dečka? Oni se poprilično čuvaju kada popiju, a moje prijatelje boli k*rac - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Razvezala jezik: Kačavendi ne odgovaraju ni kapci Slađe Poršeline, odmah osula rafal prozivki! (VIDEO)

Zadruga

Razvezala jezik: Milena osula drvlje i kamenje po Staniću, pa se osvrnula na Enu! (VIDEO)

Zadruga

Stefani razvezala jezik: Ponovo osula rafal po Matoroj, pa iznela ŠOK informacije o prepiskama sa Betmenom (VIDEO)

Zadruga

Zdepasta mala debela aljkavuša: Maja repetirala vređalicu i brutalnim prozivkama urnisala Aneli! (VIDEO)

Zadruga

'NAKAZO BOŽIJA!' Ša skočio kao OPAREN na Uroša nakon njegovih prozivki upućenih Mioni, ZAURLAO na njega, pa pecnuo Krofaka: Ne pristajem na AMATERSKE

Zadruga

Razvezala jezik: Miljana skinula rukavice, pa osula žestok rafal po Aneli! Stavila je na stub srama zbog veze sa Matejom! (VIDEO)