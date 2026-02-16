Izuzetno je glupa: Milena razvezala jezik i urnisala Vanju, pa osula rafal prozivki po Anđelu! (VIDEO)

Gori sve!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Milenu Kačavendu koja je progovorila o gorućim temama u Beloj kući.

- Šta se dešava sa Vanjom? - upitao je Darko.

- Glupa je kao noć ili se pravi glupa Pukli su je na komplekse, svačiji prijatelji su ničiji prijatelji - rekla je Milena.

- Koja osoba je pustila buvu za pare? - upitao je Darko.

- Neću da kažem, puštam igru. Vanja je ispala neverovatno glupa, mnogi su mi svi slatki i preslatki, ali vidim da me Janjuš proziva ceo dan. Sad im ne odgovara i sve mu smeta, pomisliću da je zaljubljen. Ja volim Daču i čuvaću ga do kraja. Prozivaju me za Dušicu, tako su i Vanju odradili na foru - rekla je Milena.

- Kako gledaš na odnos Asmina i Janjuša? - upitao je Darko.

- Ništa tu nije kul, s*re mi se od foliranja. Svi su p*čke i svima su im karakteri nula, a Janjuš mi priča o karakteru - rekla je Kačavenda.

- Kako gledaš na sukob Anđela i Anite? - upitao je Darko.

- Ona ga je ugasila i uništila do kraja. Isparila mu hemudža, sav se ispario i ni na šta ne liči. Sve pratim, Anđelo miksa pića, otkud to od prepodobnog dečka? Oni se poprilično čuvaju kada popiju, a moje prijatelje boli k*rac - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić