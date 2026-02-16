HOĆU DA SE KECAMO ISPRED NJE! Dača otkrio da Luka želi odnose sa Anitom, a da ih Aneli GLEDA IZ PRVOG REDA! (VIDEO)

Ne može da joj pređe preko odnosa sa Asminom.
Dača Virijević i Bora Santana komentarisali su sa Tošom odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.
- Meni je Luka rekao: "Voleo bih da se premestimo da se mi kecamo ispred nje", oni nisu normalni, samo razmišljaju kako Aneli da prave ljubomornom - rekao je Dača.
- Ja sam ubeđen da Luka ima neki veliki žar prema Aneli, kao da je povređen, možda zbog onoga što mu je uradila sa Asminom u hotelu - rekao je Bora.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.