Ako njemu ne smeta DA GA NEKO DEGRADIRA... Miki ne može očima da gleda Enu Čolić, Janjuš ga savetuje KAKO DA JE SVARI! (VIDEO)

Ne prihvata i kraj!

Miki Dudić i Marko Janjušević Janjuš danas su pričali o Eni Čolić i o tome kako Miki ne prihvata nju za snajku.

- Ja sam se izjasnio, neću da mi se vodi priča na kontu brata, ja sam od nemoći rekao neke stvari, drugačije bi bilo da sam tamo. To je tako, bolje nego da mu pakujem šarenu lažu - rekao je Miki.

- Iskreno ću ti reći, ti moraš da znaš, postoje dve opcije da ti prihvatiš tako kako jeste sa tvojim nekim razmišljanjem da će se zaj*bati, tu možeš da očekuješ da će se vaši odnosi pogoršati. On je isto odrastao i vodi svoj život. Bolje je ako misliš da će udariti glavom, da ti ćutiš, i da budeš u dobrim odnosima, bolje je da pričate i ako se zaj*be lakše je nego da ti budeš u lošim odnosima sa bratom - rekao je Janjuš.

- Ja moram da mu kažem. Najviše bih voleo da tako bude, ali da stičeš porodicu, posle nema nazad. Ako stekneš porodicu sa osobom koja može da te ucenjuje - rekao je Miki.

- Ako je on voli, ne postoji pomoć, možeš da pričaš dva dana - naveo je Janjuš.

- Ako njemu smeta da ga neko degradira, neke stvari ne mogu da se obrišu, pretpostavljam u kom će pravcu to da ide - rekao je Dudić.

Autor: R.L.