Podrška zakazala! Terza i Sofija dobili samo jedan poklon, Uroš odmah razrešio rebus: Posprdali su se sa vama, pozdravi MEDU! (VIDEO)

Neočekivano!

Naredni pokloni povodom nedelje ljubavi stigli su za Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu.

Njima je stiglo znatno manje poklona od Teodore i Bebice. Crveni medved je bio glavni deo poklona, koji su odmah uzeli i stavili da stoji ispred njih.

- Hvala puno ljudima. Nama pokloni nisu bili bitni, ali je lepo kad neko izdvoji svoj novac zbog nas. Ljudi se srode s nama - rekao je Terza.

- Mene je moja podrška podržala da uđem, ali su bili izričiti da se ne pomirim sa Terzom. Mene ne zanima ništa, ja sam zaljubljena. Hvala svima, meni je lepo - rekla je Sofija.

- Ovo nije merilo ljubavi i koliko su jaki. Drago mi je što su zajedno posle svih loših stavri koje su im se desile - rekla je Maja.

- Ovo je u nekom njenom stilu, medvedić i to je to. Ja sam verovao u njihovu ljubav i u osmici, ali ne želim da bacam prašinu na njihovu vezu - rekao je Dačo.

- Oni sami bacaju prašinu. Terza je pokazao da ne poštuje svoje dete i da sve radi zarad rijalitija. U ovoj devojci nema ni lj od ljubavi. Ona je navikla na sve i to je njena profesija. Videli smo medvede, posprdali se sa njima. Možda je i ovo sve plaćeno, kao što je kupovala cveće i pratioce. Pozdravi Medu i reci: "Mama ti znaš gde su moje emocije" - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić