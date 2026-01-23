Sofija krišom zavodila Đukića? Isplivala cela istina na videlo, Terza u jednom momentu izgoreo od besa! (VIDEO)

Neočekivano!
U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Borislav Terzić Terza ljubomoriše Sofiji Janićijević na Filipa Đukića.
- Ne ljubomorišem na Filipa već mi je Filip došao i rekao da mu je bilo neprijatno jer je ona bila polugola i njemu je bilo neprijatno. Njemu svaka čast što je došao i rekao mu, a onda sam njoj skrenuo pažnju da povede računa - rekao je Terza.
- Devojke kad to rade, treba im više vremena da urade. Samo nek neko stane treći da stavi peškir da mi ne bi mi imali ostali problema - rekao je Đukić.
- Filip me stvarno poštuje, poštujem i ja njega - rekao je Terza.
- Nismo imale gde, morale smo tu. Terza mi je skrenuo pažnju da vodim računa, ali ja sam već vodila računa - rekla je Sofija.
- Zbog cele situacije koja je bila, obraćam sad pažnju na sve. Ne želim više da prepuštam išta spontanosti i slučaju, bolje je da kažem Terzi na vreme - rekao je Đukić.
- Sofija njega nije ni videla, meni je on to rekao. Ma ja sam sad lud što ovoj temi dajem na značaju da se pakuju priče, nema tu ništa - pobesneo je Terza.
- Ja ne mislim da je ona zavodila Filipa, prva bih rekla da mislim - rekla je Jovana.
- Ja sam ušla u garerober, devojka je bila nabijena u garderober - rekla je Anita.
Autor: N.Panić