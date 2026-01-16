AKTUELNO

Zadruga

Sve tajne isplivale na videlo: Dača obelodanio tajnu poruku Site koja je poslala Aneli, ona grca u suzama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Hana Duvnjak razgovara s Dačom Virijevićem o Siti Ahmić.

- Dača, šta je Sita poručila Aneli kroz neku pesmu? - upitala je Ivana.

- Njoj je Sita poručila pesmu: ''Crna ruža'', a to je da je valjda ona nju mnogo povredila. Ne znam, neću da pričam - rekao je Dača.

- Dačo, znam te kako pričaš o drugim temama. Nešto želiš da kažeš, ali ne znam čega se plašiš - rekla je Matora.

- Sita je posvetila pesmu tu Aneli, nju je to pogodilo i zaplakala je - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je otpevana pesma ''Crna ruža'' od sestre, mene je to pogodilo i plakala sam - rekla je Aneli.

- Problem je što si se pomirila sa mnom i time potvrdila reči Hane i Neria, to je njih mnogo povredilo - rekao je Alibaba.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

