Sve tajne isplivale na videlo: Dača obelodanio tajnu poruku Site koja je poslala Aneli, ona grca u suzama! (VIDEO)

Neočekivano!
U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Hana Duvnjak razgovara s Dačom Virijevićem o Siti Ahmić.
- Dača, šta je Sita poručila Aneli kroz neku pesmu? - upitala je Ivana.
- Njoj je Sita poručila pesmu: ''Crna ruža'', a to je da je valjda ona nju mnogo povredila. Ne znam, neću da pričam - rekao je Dača.
- Dačo, znam te kako pričaš o drugim temama. Nešto želiš da kažeš, ali ne znam čega se plašiš - rekla je Matora.
- Sita je posvetila pesmu tu Aneli, nju je to pogodilo i zaplakala je - rekao je Dača.
- Meni je otpevana pesma ''Crna ruža'' od sestre, mene je to pogodilo i plakala sam - rekla je Aneli.
- Problem je što si se pomirila sa mnom i time potvrdila reči Hane i Neria, to je njih mnogo povredilo - rekao je Alibaba.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: N.Panić