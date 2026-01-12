AKTUELNO

Zadruga

Prevarila si sto porodica u Francuskoj za radne vize: Alibaba razvezao jezik i unakazio Jovanu, obelodanio sve mračne tajne njene prošlosti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala je Asminu Durdžiću.

- Sledeći mali budžet ide mafijašu iz Južnog vetra. Kako seješ, tako žanješ. Imao si pravo da se braniš, ali od prvog dana mog boravka ovde ti igraš rijaliti i baviš se rijalitijem. Četiri meseca mi ovi ljudi ne dozvoljavaju da iznesem mišljenje o vama, ali ni o sebi. Nikada ga nisam komentarisala negativno, ali kada sam ga pogledala negativno on je izgovorio stvari koje su za robiju - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta da pričam s tobom? Tebi ni bubica nije upaljena - rekao je Asmin.

- Ne znam odakle ovom čoveku ideja da će on mene da vređa. Ja ne bih mogla one stvari koje si mi izgovorio nikad da ti oprostim - rekla je Jovana.

- Ja tebe jesam vređao, ali ti si tražila od mene da u Elitu 10 uđemo kao par. Ja znam da ti varaš ljude u Francuskoj, uzimaš ljudima pare da im završiš radnu vizu i uzmeš im 1000 evra, a onda ih zezneš. Tužili su te, imaš zabranu da uđeš u Evropsku uniju. Zato si pobegla ovde, ti nisi advokat nego k*rac. Ti si se kroz gaće j*bala sa popom, majka jednog deteta od 40 godina. Sto ljudi srpskih si prevarila, a sad si došla u Srbiju jer ne smeš tamo da budeš. O tebi zna ceo svet sve - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da zna ceo svet, ali sve suprotno od onog što ti pričaš - rekla je Jovana.

- Ti se ponašaš kao vojnik, o čemu pričaš ti? Boru si molila da ti stavi k*ra među s*se - upitao je Alibaba.

- Lazare sine, izvini što ovo slušaš - rekla je Jovana.

-

Autor: N.Panić

