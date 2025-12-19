Raskrinkan flert Maje i Luke: Dača razvezao jezik i obelodanio sve, Anita odmah izljubomorisala! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Luka Vujović laže da sa Majom Marinković nije pričao u izolaciji. Voditeljka Maša Mihailović dala je reč Luki Vujoviću.

- U izolaciji nismo nikad baš ni reč pregovorili, jesmo jedino preko Dače indirektno - rekao je Luka.

- Bilo je, prošlo je. Šta da se radi? Ja imam sad druge ciljeve - rekla je Maja.

- Meni Anita ne zamera da pričam sa Majom, to da se zna - rekao je Luka.

- Prvih dana u Odabranima su se itekako muvali, mnoge sitnice su tu postojale i verujem da bi bilo tu nešto. Luki se najviše sviđa Maja, ovo sa Anitom je fejk veza. On i Maja će čak da nastupaju zajedno na Elitoviziji - rekao je Dača.

- Neće - rekla je Anita.

- Meni je jasno da što me oni više pljuju, to me narod više voli - rekla je Maja.

- Luka je već u početku rijalitija lagao da je njegova i Anelina ljubav velika i divna. Luka je jedinu povratnu reakciju imao od Boginje i Anite i izabrao je Anitu jer mu je bolja riba + je pobednica i njega to zanima - rekao je Janjuš.

- Ja nikada ne bih verovala Luki jer je on isto tako pričao o ljubavi s Aneli do pre tri dana. Pitanje je da li je Anita samo inat u svemu ovome, ali ja nikada ne bih verovala Luki jer je naprsno zavoleo nju - rekla je Miljana.

Autor: N.Panić