Razvezao jezik: Dača otkrio sve tajne Maje i Alibabe, pa razotkrio koliko ona ne podnosi Minu Vrbaški! (VIDEO)

Otvorio karte!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Danilom Dačom Virijevićem, koji je prokomentarisao dešavanja Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Što se tiče Maje ili "volela bih da sam Stanija" vidi se koliko je sad iskompleksirana. Ona sebe uzdiže, a druge spušta ima jako malo samopouzdanja. Ona ovo radi da bi mene isprovocirala da ja ispričam šta smo pričali. Maja više nije drugarica sa Stanijom i ne verujem da joj je Stanija nešto zamerila jer joj je nebitna. Ja sam joj danas postavio pitanje na koje nije imala odgovor, a to je da sa njom ne može toplo hladno. Nikad me konkretno i direktno nije slala, ali što se tiče čokladica ja sam joj jednom doneo, prvo nije htela, a ona se predomislila i tražila još. Šta njoj znači da dođe u sedam ujutru da uzima ulje za masažu? Nema odgovora. Odgovara joj da ja pričam jer je onda u temi, pa ovde skače kao skakavac. Ja pričam istinu i nebitno mi je šta će ovde ljudi da mi kažu. Maja neka kaže zašto je tražila ulje za masažu, zašto je rekla za toplo hladno. Ona može samo da bude kriva za Staniju, ali one i nisu neke drugarice. Možda postoji poštovanje, ali posle ovoga tek nisu drugarice. Ne krivim Maju za čokladice, ali ne može ona mene da ponižava. Ona zna kad smo bili u odabranima da me je uvek budila i zvala da idemo na kafu - govorio je Dača.

- Ja sam bila direktna i konkretna u svom izlaganju, a sad pokušavaju da se poltronski dodvore. Ja sam se ogradila i stavila tačku. Malo mi je što ne mogu da se rešim ove bitange (Janjuša), ali evo još malo da se zabave jer uskoro neće imati s čim - dodala je Maja.

- Ona je i sad ispala smešna. Ja se ne dodvoravam jer sam i Asminu rekao da će sve ovo ići na njegovu štetu - rekao je Dača.

- Ja nikog ne ponižavam, nego ne dam na sebe - dobacila je Marinkovićeva.

- Ona da nije uradila ove operacije bila bi još smešnija. Ona kaže da sam ja patuljak, a ona je meni nekad ličila na Gargamela. Hteo sam da kažem još neke sitnice što se tiče Maje, ali neću još. Rekla je da se dodvoravam, a ja sam Asminu rekao da će da upadne u sr*nje i da će za stolom neće lako izvući. Mina i ja smo mu pričali, ali je on terao kako želi. Ja sam rekao da nisam siguran šta znači njegovo ponašanje. Maja ne može Minu da smisli očima, ona je meni rekla da postoji ženska osoba koja joj speltkari i jako je zla, a onda je rekla i Mini da zna da joj spletkari. Ona Minu ne može da smisli i ne znam da li postoji osoba koja joj ide na živce više od Mine. Maja je ovde bitna samo jer je Asmin Stanijin dečko - rekao je Dača.

Autor: A. Nikolić