Sve što radi, radi u inat Alibabi: Dača nikad brže skinuo Aneli masku, Luka morao da se umeša! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi progovorio o Aneli Ahmić.

Gazio sam Enu Čolić zbog nje: Luka najavio Aneli rat do istrebljenja, Ahmićeva otkrila da ga DRŽI U ŠACI! (VIDEO)

- Ovo njihovo ponašanje je rezultat fejk odnosa od samog početka i kao što se sećamo, Sita je rekla od početka da je ona u kontaktu sa Điđi - rekaao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pozdrav za Điđi - rekao je Luka.

P*pišao sam važu vezu: Alibaba končano priznao zašto je navukao Aneli da budu intimni u hotelu! (VIDEO)

- Njena podela se danas svela na Asmina i sve što je ona radila danas, radila je zbog njega. Janjuš, Anđelo i Luka su dobijali budžete prema Asminu - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

