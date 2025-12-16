Sve što radi, radi u inat Alibabi: Dača nikad brže skinuo Aneli masku, Luka morao da se umeša! (VIDEO)

Neočekivano!
U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi progovorio o Aneli Ahmić.
- Ovo njihovo ponašanje je rezultat fejk odnosa od samog početka i kao što se sećamo, Sita je rekla od početka da je ona u kontaktu sa Điđi - rekaao je Dača.
- Pozdrav za Điđi - rekao je Luka.
- Njena podela se danas svela na Asmina i sve što je ona radila danas, radila je zbog njega. Janjuš, Anđelo i Luka su dobijali budžete prema Asminu - rekao je Dača.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić