Sve što radi, radi u inat Alibabi: Dača nikad brže skinuo Aneli masku, Luka morao da se umeša! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi progovorio o Aneli Ahmić.

- Ovo njihovo ponašanje je rezultat fejk odnosa od samog početka i kao što se sećamo, Sita je rekla od početka da je ona u kontaktu sa Điđi - rekaao je Dača.

- Pozdrav za Điđi - rekao je Luka.

- Njena podela se danas svela na Asmina i sve što je ona radila danas, radila je zbog njega. Janjuš, Anđelo i Luka su dobijali budžete prema Asminu - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić