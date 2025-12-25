AKTUELNO

Zadruga

Žestoko raskrinkavanje: Alibaba priznao da se Mini svideo od prvog dana, ona mu jednom rečenicom zapušila usta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Tanju Stijelju Boginju.

pročitajte još

Daćemo Asminu G klasu na lizing: Žestok rat Alibabe i Dače, Durdžić svim silama brani Majinu čast zbog optužbi da je bila sa Brazilcem! (VIDEO)

- Koliko puta si uhvatila sebe da gledaš u Teodoru? Je l' to zato što Filip gleda u nju? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne razumem što bih je gledala? Ona gleda u Filipa, mi se smejemo - rekla je Boginja.

- Ne obraćam pažnju na te osobice ovde,

Naredno pitanje bilo je za Minu Vrbaški.

pročitajte još

Mnogo je lepši poljubac i odnos sa njom: Luka isponižavao Aneli da bi dokazao Aniti da je bolja riba! (VIDEO)

- Da li si prestala da se družiš sa Asminom jer si shvatila da kod njega nemaš šanse? - glasilo je pitanje.

- Ja Asmina gledam na prijateljski način i nikada nisam gledala na njega kao muškarca s kojim bih bila. Ne interesuje me od momenta kad je mene i Daču krenuo da ponižava kao prijatelje - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam se njoj sviđao od prvog dana, a ona meni nikad jer volim niske i sitne devojke - rekao je Alibaba.

- Ti si ovde sve iskoristio, ali sad si izgubio sve konce - rekla je Mina.

pročitajte još

Stanija me nije radila kao ona: Alibaba priznao da je bivšoj dao crveni karton čim je odlepio za Majom! (VIDEO)

- Mislim da su se svi družili iz koristi. Sve se ispostavilo da je tako, oni su bili čopor i svako je imao svoju korist - rekla je Maja.

- I ja sam mislila da će Asmin ući u vezu s Majom, tako da oboje demantujem - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina i Asmin su imali neke svoje peckalice, ja sam bio tu prisutan i čuo sam više puta kako je Alibaba ljubomorisao što je Mina ušla sa Terzom u vezu - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

To ti je fetiš: Aneli zaurlala na Luku i brutalno mu zapušila usta, on se pere od snimanja njihovog intimnog odnosa! (VIDEO)

Zadruga

Terzu će ovo baš zaboleti: Mina priznala da joj se sviđa Viktor i svima zapušila usta, Dača je raskrinkao! (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da se veselim dok razmišljam o njoj: Alibaba iskreniji nego ikad priznao emocije prema Maji, pa otkrio koliko mu fali! (VIDEO)

Domaći

Pogrešio sam, ustani: Alibaba došao u hotel da se izvini Aneli i pokuša da je podigne, ona ga oterala! (VIDEO)

Domaći

Više ne može da sakrije emocije: Alibaba priznao da otkida na Maju Marinković, samo s njom želi ozbiljnu vezu! (VIDEO)

Domaći

NEMAM ZBOG ČEGA DA SE SKRIVAM: Najnovije Hanino obraćanje izazvalo buru, zapušila usta Siti Ahmić jednom rečenicom! (FOTO)