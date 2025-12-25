Žestoko raskrinkavanje: Alibaba priznao da se Mini svideo od prvog dana, ona mu jednom rečenicom zapušila usta! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Tanju Stijelju Boginju.

- Koliko puta si uhvatila sebe da gledaš u Teodoru? Je l' to zato što Filip gleda u nju? - glasilo je pitanje.

- Ne razumem što bih je gledala? Ona gleda u Filipa, mi se smejemo - rekla je Boginja.

- Ne obraćam pažnju na te osobice ovde,

Naredno pitanje bilo je za Minu Vrbaški.

- Da li si prestala da se družiš sa Asminom jer si shvatila da kod njega nemaš šanse? - glasilo je pitanje.

- Ja Asmina gledam na prijateljski način i nikada nisam gledala na njega kao muškarca s kojim bih bila. Ne interesuje me od momenta kad je mene i Daču krenuo da ponižava kao prijatelje - rekla je Mina.

- Ja sam se njoj sviđao od prvog dana, a ona meni nikad jer volim niske i sitne devojke - rekao je Alibaba.

- Ti si ovde sve iskoristio, ali sad si izgubio sve konce - rekla je Mina.

- Mislim da su se svi družili iz koristi. Sve se ispostavilo da je tako, oni su bili čopor i svako je imao svoju korist - rekla je Maja.

- I ja sam mislila da će Asmin ući u vezu s Majom, tako da oboje demantujem - rekla je Aneli.

- Mina i Asmin su imali neke svoje peckalice, ja sam bio tu prisutan i čuo sam više puta kako je Alibaba ljubomorisao što je Mina ušla sa Terzom u vezu - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić