NEVIĐENA ARMIJA JE TU! Anita i Luka poklonima uzvratili udarac, Aneli i Anđelo se odmah upalili: Moja bivša je moj najveći fan! (VIDEO)

Opa!

Upravo su stigli pokloni povodom nedelje ljubavi za Anitu Stanojlović i Luku Vujovića.

Neviđena armija nije zakazala. Njima je stiglo mnoštvo slatkiša, ogromna torta na tri sprata, baloni, energetska pića, fotografija, garderobe i još mnogo toga.

- Neviđena je tu! Hvala svima puno! - rekla je Anita.

- Hvala svima puno, ali mi smo jedno drugom trenutno najveća podrška - rekao je Luka.

- I nama su stigli kačketi, ali original. Ja ne volim fejk stvari, kod mene je sve original i ja sam u svakom odnosu original - rekla je Anita.

- Ja sam se opekao prošle sezone. Mislio sam da smo prošle godine bili vau, a Ena i Peja su dobijali jednu korpicu. Njima je stiglo više i jako mi je žao zbog toga - rekao je Luka.

- Ja sam najsrećnija zbog mojih i Anđelovih poklona. Mene to en intereuje, ja to ne komentarišem, ne volim omalovažavati nekoga - rekla je Aneli.

- Srećno! My ex is my biggest fan! Ja sam te kačkete nosio 2018. godine - rekao je Anđelo.

- Drago mi je što su dobili ove poklone, poslednjih 15 dana im ide sve bolje i bolje. Tačno se vidi da ima sve više fanova koji se priključuju, ima ih sad desetak. Sviđa mi se što variraju u 50 evra. Videćete 12. marta kakvi su to pokloni - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić