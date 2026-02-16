AKTUELNO

Zadruga

Duša mi plače: Asmin ogolio dušu o problemima sa Aneli, Janjuš uložio svu snagu da mu pomogne i da ga uteši! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu lako!

Asmin Durdžić otvorio je dušu Marku Janjuševiću Janjušu o problemima sa Aneli Ahmić i njenom porodicom.

- Zamisli samo da ti ne voliš svoju bivšu i gledaš da je dva tri muškarca vređaju, teško je - rekao je Asmin.

- Meni je bilo, a nemam dete. Kad to neko ne poštuje moraš da budeš g*no - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja gledam sebe u ogledalo i kažem da sam k*rton od muškarca. Ja ne mogu da verujem da neki muškarac ti može da sluša, a moram da slupam jer mi ide u korist za sud - rekao je Asmin.

- Ja bih voleo da vas dvoje možezte to da rešite, bio bih najsrećniji. Dobili ste dete lepo kao lutka, neki nemaju hleba da jedu pa se bore. Ja odem sa bivšom i ćerkom na rođendan. Ja znam da sam g*vno, ali bar detetu treba pružiti - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije to do mene, to je do sestre, mame i ove budale. Meni duša plače, a oči ne - rekao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

