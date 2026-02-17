AKTUELNO

Zadruga

Kačavendi svi prijatelji postali dušmani: Nema ko je ne blati, Ivan Marinković pokušava da je iščupa! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Anđelu Rankoviću da prokomentariše krah druženja Milene Kačavende i Vanje Živić.

- Ona se istripovala da je neki mozak operacije. Njoj je tema bitna. Žena višene zna šta radi, ja sam pre dva meseca rekao da je polupana. Ona će tek da se nalupeta gluposti, laže, petlja i mulja. Ona je ovim pokazala koliki je lažov - rekao je Anđelo.

- Ona je rekla kako je sve krenulo od Đedovića jer je on rekao Anđelu, a onda je rekla da je htela da ga izoluje - dodao je Bebica.

- I onda me je Marko pozdravio preko čestitki kod Asmina? - rekla je Milena.

- Ti si pokazala da si drugara i jedno smeće obično. Vrlo je jasno da Kačavenda ne zna šta radi, zapetljala se u moru svojih laži. Jasno je da ona ne zna šta radi. Malopre je ustala da brani Matoru od Janjuša u kojeg je zaljubljena - pričao je Macanović.

- Vodite računa šta radite i gde se pozajmljujete. Ako hoćete da pomognem uvek može na 5% - rekao je Ivan.

- Ja se nisam pozajmila i tražila, nego se ona ponudila - dodala je Vanja.

- Kako se iskompleksirala. Nju su uradili na klasičan kompleks. Ti si pre 5 daa potvrdila da sam te gađala palačinkom u glavu - govorila je Kačavenda.

- Mogla si da kažeš: "J*bo mi pas mater kad sam uzela lovu od takve karakondžule" - rekao je Marinković.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

