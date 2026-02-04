Za njih je kupanje obred: Ivan ne dolazi sebi od Bebičinog smrada, otkrio da Teodora i on uopšte ne peru stvari! (VIDEO)

Drama!

Ivan Marinković došao je u pušionicu kako bi cimerima ispričao da Nenad Marinković Bebica strašno smrdi.

- Ovaj Bebica toliko smrdi - rekao je Ivan.

- To je od treninga - dodala je Maja.

- Nije Teodora ništa bolja - rekao je Stanić.

- To je tako ustajalo. Ja kad sam im prošle godine rekao da smrde oni su počeli da se kupaju. Sad se kupaju u talu, to je za njih obred. Oni ne peru stvari, kad sam rekao kao ide sa nekim kofama. Oni se toliko osećaju... Ona kad je spavala prošle godine znam kako je bilo. Ja sam prošle godine pričao kako smrde - pričao je Ivan.

Autor: A. Nikolić