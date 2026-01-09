AKTUELNO

Idi smej se, ne želim da pričam s tobom: Veza Luke i Anite na tankom ledu, on pokušava da joj napravi KAŠU OD MOZGA (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Drama!

Nakon video snimka na kom je saznala za Lukinu izdaju, Anita Stanojlović izašla je sama ispod trema, pa je tako došao i Vujović.

- Ne želim da pričam sa tobom, idi smej se. Tako si se smejao i meni - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Noe mi nisam je gledao - rekao je Luka.

- Sve vreme je gledala u tebe, Terza mi je rekao. Ti si dao guaranu - rekla je Anita.

- Nije iza leđa - rekao je Luka.

- Nemoj da šaltaš priču - rekla je Anita.

- Matora je kvarna, rekla je kao: "Ja bih raskinula" - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je iza mojih leđa, ja Filipa nisam pitala kako mi stoji...Ja sam rekla da Filipa gotivim, da ćemo pričati i to, nemam razloga da ne pričam sa njim, nije ista situacija - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

