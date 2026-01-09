Idi smej se, ne želim da pričam s tobom: Veza Luke i Anite na tankom ledu, on pokušava da joj napravi KAŠU OD MOZGA (VIDEO)

Drama!

Nakon video snimka na kom je saznala za Lukinu izdaju, Anita Stanojlović izašla je sama ispod trema, pa je tako došao i Vujović.

- Ne želim da pričam sa tobom, idi smej se. Tako si se smejao i meni - rekla je Anita.

- Noe mi nisam je gledao - rekao je Luka.

- Sve vreme je gledala u tebe, Terza mi je rekao. Ti si dao guaranu - rekla je Anita.

- Nije iza leđa - rekao je Luka.

- Nemoj da šaltaš priču - rekla je Anita.

- Matora je kvarna, rekla je kao: "Ja bih raskinula" - rekao je Luka.

- Ovo je iza mojih leđa, ja Filipa nisam pitala kako mi stoji...Ja sam rekla da Filipa gotivim, da ćemo pričati i to, nemam razloga da ne pričam sa njim, nije ista situacija - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić