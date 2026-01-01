AKTUELNO

Zadruga

Prvi raskid u 2026. godini? Žestoka svađa Anite i Luke, na korak da odsviraju kraj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoko su se svađali u dvorištu Bele kuće, a u jednom trenutku su bili i na korak do raskida, ali su nekako spustili loptu i vratili se na žurku.

- Ja kad popijem znam šta radim. Ja njemu nisam rekla da idem da se zabavljam, a da će on da kuka - govorila je Anita.

pročitajte još

Kao da sutra ne postoji: Đukić i Maja ne mogu da se obuzdaju, pljušte nikad strastveniji poljupci! (VIDEO)

- Ajde dođi sekund. Daj mi ruku - rekao je Luka.

- Pušim - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Daj mi ruku, ne zanima me. Idemo sami da pijemo, praviš problem bez problema - pričao je Vujović.

pročitajte još

Žestoka vatačina u krevetu Zorice Marković: Maja i Filip ne prestaju da se ljube, sve puca od strasti! (VIDEO)

- Ne, ja sutra moram da ustajem da se pravdam zbog tebe. Ja da nisam došla ti bi otišao i radio iste stvari kao u prethodnoj vezi. Ako se normalno zabavljaš zašto bih ja sutra kukala? - pričala je Anita.

- Ti sad želiš da se rasravljaš? Nisam tako mislio... Još jednom da me ostaviš samog i ćao - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćeš? Evo, ćao. Ti ćeš mene da ucenjuješ, pre neki dan si izlazio iz kreveta - govorila je Anita.

- Okej, loš sam i ne želim da se svađam - rekao je on.

pročitajte još

Svi mi prilaze i govore da su voleli moju majku: Karleuša prekinula žurku i priznala koliko bi Divna bila srećna zbog nje večeras! (VIDEO)

- Luka, nemoj da glumiš. Želim da budeš normalan, mene boli k*rac za rijaliti. Ja neću da ustajem i ne želim da mi izlaze klipovi. Mi smo ili normalni ili nismo - pričala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Loše im počela 2026. godina: Prvi haos Anite i Luke, njoj prekipelo! (VIDEO)

Domaći

Brutalan sukob Filipa i Luke: Zbog Anite se trese imanje, Đukić ga unakazio žestokim argumentima! Takmičari masovno uleću da ih pljuju (VIDEO)

Zadruga

Jednom sreća, drugom tuga! Žestoka svađa Luke i Đukića zbog Anite trese Belu kuću: Istu situaciju smo imali napolju... (VIDEO)

Zadruga

Najbrži raskid u istoriji: Pukla tikva između Anite i Luke, Maja ponovo pomrsila sve konce (VIDEO)

Zadruga

Aneli na aparatima: Luka birao između Anite i nje, zbog odgovora promenila sve boje kao semafor! (VIDEO)

Zadruga

Raskrinkane prljave radnje Luke Vujovića: Danima na kvarno muvao Boginju, Aneli hoće da vodi Janjuša u hotel! (VIDEO)