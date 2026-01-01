Prvi raskid u 2026. godini? Žestoka svađa Anite i Luke, na korak da odsviraju kraj! (VIDEO)

Drama!

Luka Vujović i Anita Stanojlović žestoko su se svađali u dvorištu Bele kuće, a u jednom trenutku su bili i na korak do raskida, ali su nekako spustili loptu i vratili se na žurku.

- Ja kad popijem znam šta radim. Ja njemu nisam rekla da idem da se zabavljam, a da će on da kuka - govorila je Anita.

- Ajde dođi sekund. Daj mi ruku - rekao je Luka.

- Pušim - dodala je ona.

- Daj mi ruku, ne zanima me. Idemo sami da pijemo, praviš problem bez problema - pričao je Vujović.

- Ne, ja sutra moram da ustajem da se pravdam zbog tebe. Ja da nisam došla ti bi otišao i radio iste stvari kao u prethodnoj vezi. Ako se normalno zabavljaš zašto bih ja sutra kukala? - pričala je Anita.

- Ti sad želiš da se rasravljaš? Nisam tako mislio... Još jednom da me ostaviš samog i ćao - rekao je Luka.

- Hoćeš? Evo, ćao. Ti ćeš mene da ucenjuješ, pre neki dan si izlazio iz kreveta - govorila je Anita.

- Okej, loš sam i ne želim da se svađam - rekao je on.

- Luka, nemoj da glumiš. Želim da budeš normalan, mene boli k*rac za rijaliti. Ja neću da ustajem i ne želim da mi izlaze klipovi. Mi smo ili normalni ili nismo - pričala je Anita.

Autor: A. Nikolić