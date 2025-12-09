Raskrinkane prljave radnje Luke Vujovića: Danima na kvarno muvao Boginju, Aneli hoće da vodi Janjuša u hotel! (VIDEO)

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević tražio je takmičarima "Elite" da iznesu svoje mišljenje o turbulentnom odnosu Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Prvo ću da kažem za trougao Anđelo, Aneli i Luka da tu krivim Aneli jer njeno smejanje je učestalo i to radi sa ljudima. Ja to ne uzimam zdravo za gotovo i prepoznajem njen osmeh. Za to je krivac Luka jer je to dozvolio. Luka nema pravo da bude dobar sa Anđelom, zato su ovo zakasnele reakcije - rekao je Ivan.

- Luka je danas sedeo pored i ćutao dok su se Aneli i Anđelo zezali za Sunčicu - dodao je Dača.

- Oni su dotakli dno dna. Luka obožava je ovoj situaciji. Ovo je prvi put da nisam prisustvovao tuči, pa Luka ne mora da mi kaže da lažem. Oni su svesni da su dotakli dno. Luka je postigao svoj cilj jer se Aneli mnogo borila da se izbori i mnogo je ružnijih stvari ona o Luki rekla. Govorila je da joj se Luka gadi, a kad kaže da je to rekla u afektu znam da nije. Luku nisam čuo toliko puta da ju je pljuvao. Sad smo doživeli da Aneli nema tu iskrenost jer zna da je to došla do tačke da nema gde dalje, pa ih Janjuš direktno komentariše i ponižava. Luka je sad za 10 kilograma lakši jer zna da će u svakoj sledećoj svađi već na reklamama da bude sa njom - nastavio je Marinković.

- Videćemo gde ćeš večeras da spavaš - rekla je Aneli.

- Hoćeš da ne dođem? Evo neka promeni - dodao je Luka.

- Zagrlio me je kad smo poručivali stvari i rekao da dođu majice za Boga i Boginju - otkrila je Tanja.

- Ja dobro znam da procenim šta je flert, a on je sa Boginjom flertovao - rekla je Anastasija.

- Luka, sad se slažeš sa Boginjom i sve je u pravu za ovo što je rekla? Rekao si da ćeš da je giftaš - govorila je Aneli.

- Aneli kaže da hoće da promeni omiljenu osobu i da vodi Janjuša - dodao je voditelj.

Autor: A. Nikolić