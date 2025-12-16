Aneli na aparatima: Luka birao između Anite i nje, zbog odgovora promenila sve boje kao semafor! (VIDEO)

Drama!

U toku je "Igra istine", Miljana Kulić je postavila pitanje Filipu Đukiću.

- Filipe, zbog čega ti smeta ako Anita i Luka budu imali nešto ili ako te je nešto slagao? - pitala je Miljana.

- Anita i ja smo bili u kombinaciji. Jedino bi mogao da zamerim Lukino ubacivanje jer bih to smatrao kao nepoštovanje. To dok smo mi bili tu, a ne posle toga jer ne mogu da zabranim ljudima šta će da rade. Ne bi mi smetalo da budu zajedno - rekao je Filip.

- Smatram da bi Anita ušla na keca u odnos sa Lukom, ali će Luka još malo da glumi neki period da ne bi brzo ušao u odnos sa Anitom, pa da ne bude da je fejkirao i iz interesa radio sa Aneli - nastavila je Miljana.

- Luka, igrali smo jedno veče "Igru istine" Boginja, ti i ja. Ja sam pitao kad bi ulazio tek sad u rijaliti pitao sam te da tek sad ulaziš u rijaliti i da ne znaš Anitu i Aneli kojoj bi pre prišao? - pitao je Ilija.

- Aniti. Šta je problem? To je po fizičkom izgledu, ja ni prošle godine nisam prišao Aneli, nego Sanri - govorio je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić