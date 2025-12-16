AKTUELNO

Zadruga

Aneli na aparatima: Luka birao između Anite i nje, zbog odgovora promenila sve boje kao semafor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je "Igra istine", Miljana Kulić je postavila pitanje Filipu Đukiću.

- Filipe, zbog čega ti smeta ako Anita i Luka budu imali nešto ili ako te je nešto slagao? - pitala je Miljana.

- Anita i ja smo bili u kombinaciji. Jedino bi mogao da zamerim Lukino ubacivanje jer bih to smatrao kao nepoštovanje. To dok smo mi bili tu, a ne posle toga jer ne mogu da zabranim ljudima šta će da rade. Ne bi mi smetalo da budu zajedno - rekao je Filip.

pročitajte još

Drama se nastavlja: Maja udara na Alibabu preko Luke, Janjuš priznao sve o odnosu sa Aneli! (VIDEO)

- Smatram da bi Anita ušla na keca u odnos sa Lukom, ali će Luka još malo da glumi neki period da ne bi brzo ušao u odnos sa Anitom, pa da ne bude da je fejkirao i iz interesa radio sa Aneli - nastavila je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka, igrali smo jedno veče "Igru istine" Boginja, ti i ja. Ja sam pitao kad bi ulazio tek sad u rijaliti pitao sam te da tek sad ulaziš u rijaliti i da ne znaš Anitu i Aneli kojoj bi pre prišao? - pitao je Ilija.

pročitajte još

Muk u Beloj kući: Svi zanemeli zbog Lukinog pitanja za Maju, ona najbrutalnije do sad isponižavala Alibabu! (VIDEO)

- Aniti. Šta je problem? To je po fizičkom izgledu, ja ni prošle godine nisam prišao Aneli, nego Sanri - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Luka na aparatima: Aneli jedva dočekala da pohvali Anđela, Vujović menja boje kao semafor! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK PREOKRET: Luka odjavio Aneli, ona promenila sve boje! (VIDEO)

Zadruga

Aneli i Gastoz na aparatima: Luka iznenadio Anđelu, pa od nje tražio ŠOKANTNU USLUGU! (VIDEO)

Zadruga

Gazio sam Enu Čolić zbog nje: Luka najavio Aneli rat do istrebljenja, Ahmićeva otkrila da ga DRŽI U ŠACI! (VIDEO)

Zadruga

Nemoj da mi ljubomorišeš oko riba: Kačavenda promenila sve boje zbog Janjuševog priznanja, žestoko je ohladio! (VIDEO)

Zadruga

Ovo su svi čekali da čuju: Sofija obelodanila istinu o Anđelu i Milici Veličković, Terza menja boje kao semafor! (VIDEO)