Gazio sam Enu Čolić zbog nje: Luka najavio Aneli rat do istrebljenja, Ahmićeva otkrila da ga DRŽI U ŠACI! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem", a prva tema bio je haotičan odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ja sam se svaki dan čuo sa sinom, ali po 5 ili 10 minuta, a nije bilo kao pre...Ja sam pre sa sinom bio po tri, četiri sata na telefonu. Meni je sad zvonio telefon, podrškama odgovoarale - pričao je Luka.

- Kako komentarišeš ovo što kaže da veridbu nije shvatila ozbiljno? - pitao je Milan.

- On je takav profil. On je bio sa tom ženom koja ima decu, putovao sa tim čovekom. On sad takvu komunikaciju pravi sa Asminom. Daleko mu kuća od moje. Ti si ćelava p*čka, jedan manipulator i samo ti je bitan interes. Bolje mu je da me ne dira, jer će lakše da prođe - govorila je Aneli.

- Rekao si da nema ko je nije j*bao napolju - dodao je voditelj.

- Neka se oglasi ko god jeste - rekla je Aneli.

- Kad me bude vređala vređaću je 10 puta gora. Toliko sam poniženja ovde pretrpeo, gazio sam Enu zbog nje - dodao je Luka.

- A što se toga tiče... Neću da budem cinkara, a sad si kao zbog mene gazio Enu - rekla je Ahmićeva.

- Ja znam da ona ima emocije i da bi sve dala da se vrati meni - pričao je Luka.

- Šta bi bilo da te ne voli? - pitala je Matora.

- Meni se to desilo, ne mogu protiv sebe. Ja njega ne volim, ali imam to što sam htela sa njim i boli me što nije onakav kako mi se predstavio - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić