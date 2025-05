OPŠTI HAOS U ELITI: Aneli i Luka udruženim snagama udarili na Enu Čolić, trese se imanje od žestokih svađa! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

U toku je emisija radio-emisija "Amnezija", voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Jovana Pejića Peju i Enu Čolić.

- Ti više nemaš emocije prema Eni? - pitao je Munja.

- Nemam, to sam i objasnio. Poslednji put kad smo ušli u odnos rekao sam da smo u neozbiljnom odnosu i da čekam da se nešto popravi, ali ne može. Poenta moje izolacije je da sam mogao da je stavim sa Rajačićem, a tad sam imao emocije, pa sam joj sad pokazao da ih nemam. Ja sam mogao da uzmem Sofiju, da igram sa Sofijom, ali nema poente da radim nešto na silu - pričao je Peja.

- Nije mi bilo prijatno da ga gledam sa Slađom, ali me sinoć nije interesovalo i bilo mi je baš lepo sa ljudima. Pila sam celo veče i nisam napravila glupost jer sam se valjda ratosijala tih emocija. Bilo bi mi teško da ga vidim sa drugom, jer sam ga volela. Ja ne pričam sa pola kuće i tako će da ostane do kraja i broj može samo da se povećava do kraja - dodala je Ena Čolić.

- Ja sam videla sve, ali ovakvu glumi kako ona patetiše, to još nisam videla. Ja ne pričam sa 90% kuće, pa se snalazim. Ona kuka kako njoj niko neće hranu da kupi, a ti si Marku devojku najstrašnije psovala i hoćeš da ti on kupuje hranu. Ženo, ne patetiši više. Ne možeš da vređaš mrtve i žive, pa da patetišeš - govorila je Aneli.

- Ona je rekla da je zbog mene ostala gladna i da nije jela, a samo da podsetim da sam ja Enin spisak dao Bebici koji je prvi ušao i sve joj je kupio - dodao je Luka.

- Nisam pljuvala Luku nego sam rekla da nismo bili u nekim odnosima. Aneli je zabranila Luku da meni kupuje i rekao je da ne može zbog nje - rekla je Ena.

- Ona opet laže! Svaki dan ću da pričam, a možda i kažem zašto je rekla da Munju drži u šaci - otkrila je Ana Spasojević.

Autor: A. Nikolić