Sasule jedna drugoj sve u lice: Teodora zarežala na Slađu! Optužila je da joj smešta sukobe, pa obelodanila nove tragove afere koja trese Elitu (VIDEO)

Drama ne prestaje!

Teodora Delić zamerila je Slađi Poršelini jer je u sinoćoj emisiji "Gledanje snimaka" pokušala da je posvađa sa Anđelom Đuričić i Nenadom Marinkovićem Gastozom, nakon čega je otkrila još detalja o aferi "povrće", kako bi dala tragove na koga je mislila.

- Izgledala si kao da hoćeš da posvađaš Anđelu, Gastoza i mene i da me oni nap*šavaju. Zbog čega? Koje je tu logika? Jedna ženska osoba je špageta - pitala je Teodora.

- Daj, ajde - dodao je Dača.

- Ja sam lupila, a ti se zaj*bavaš - rekla je Slađa.

- Špageta je do kose, a ne do mršavosti, pa razmislite - govorio je Dačo.

- Ti da kažeš da je Munja gledao, rekla bi po imenu i Terza. Ja sam to rekla Sofiji. Ja neću da se distanciram, ja vama otvaram oči - pričala je Slađa Poršelina.

- Drugi put vidim da imaš atentan na mene. Juče si imala kad sam se nasmejala Eni, a ti si mislila da te ismevam. Nisam se tebi smejala, a ti si mene odmah napala. Smejala sam se Eni jer mi je presmešna i uvek spontana. Napadneš me pre nego što ti bilo šta uradim - govorila je Teodora.

- Ti si nestabilna, rekla si svojoj drugarici Sofiji da je k*rva preko stola - dodala je Slađa.

- Ti se ponašaš kao da me ne podnosiš i da ne možeš očima da me gledaš. Je l' ti misliš da mene boli k*rac ko me odnosi, da li tebe podnose? Pričamo sa tobom o tvom i mom odnosu. Ja sam tebe smatrala posebnom osobom - pričala je Delićeva.

- Teodora, ti ne podnosiš ni Daču - dodala je Poršelina.

- Ti kao da hoćeš namerno da me svađaš. Znaš kako ti izgledaš, Slađo? Kao da hoćeš da nas svađaš. Ja tebe ne napadam, nego hoću da rešim problem sa tobom. Ja osećam da ti mene ne podnosiš. Sinoć si pričala za Gastoza, kakve veze on ima? - rekla je Teodora.

- Ja mislim da je Gastoz, a ne Munja. Ja sam se posvađala sa Anđelom jer sam rekla da je Gastoz, svašta mi je ona rekla. Ja sam pričala o klipu, nisam znala da pričaš o belom luku. Je l' ti prićaš u šiframa ili ja? - dodala je Slađa.

Autor: A. Nikolić