Luka doziva Baju da dođe u Elitu: Posle haosa sa Aneli samo želi da vidi oca, Ahmićeva proključala od besa! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić i problemima koje imaju poslednjih nekoliko dana.

- Ona je rekla kako sam ja flertovao na "Igri istine" dok je ona plakala, ali ne, ta igra je bila pre pet dana. Ja ne vidim potrebu da konstatno prebacuje stvari koje su benigne. Evo sve ja lažem, mnogo sam loš čovek ispao prema njoj - reako je Luka.

- Danas si ostao u šoku kad si video kompilaciju iz izolacije i sam si rekao da ona nema približno emocija kao ti prema njoj - dodao je Darko.

- Meni je jasno da ona u tom trenutku nije znala šta želi. Ona nije osoba da bi jedne nedelje bila sa jednim, a druge sa drugim. Ona nije znala šta želi, nije ni vama dala konkretan odgovor. Ono ne može da bude spuštanje lopte zbog deteta, kakvo grljenje i držanje za ruke? - pričao je Luka.

- Da li je dovoljno poniženje jer si svestan da te ne voli ni upola kao ti nju? - upitao je voditelj.

- 100% je istina da koliko ja nju volim ona mene ne voli ni 50% - rekao je Luka.

- Boli me d*pe za njega, lik je odvratan i poremećen. Opet ću ja najgora da budem jer sam došla njemu u hotel. Ja po sebi gazim - dodala je Aneli.

- Ona treba da bude srećna jer tako mislim pa da mi posveti više pažnje. Ona prošle godine ovo nikad nije radila, napolju nije došlo do ovih situacija. Ja ne ćekam moju majku ovde, želim da mi otac dođe sa sinom. Ona njega (Asmina) sad uvažava, sluša njegove kritike, a u vezi glumi muškarca. Koliki je ona blam i on je. On nije poštovao svoje roditelje, ako su toliko bili protiv Aneli. Mi smo dobili informaciju da Asminov otac podržava Aneli, a kako sad reaguje Mustafa kad je on rekao da je Asmin od nje pravio sprdnju? Onda je i on ispao nefer prema porodici - nastavio je Vujović.

- Kad je Asmin rekao u sredu da nema komunikaciju sa njom otkako se pomirila sa tobom, rekao si da je to greška jer ispada da ima nešto između njih. Da li ti je sumnjiva? - pitao je Darko.

- Za mene je normalno ako je spuštena lopta zbog deteta da od toga dana jedno drugome žele sve najbolje. Ne vidim poentu priče... Ja sam malopre komentarisao Asmina i Maju i nije mi jasno što prekidaju ako nema ništa, tako isto i ovde. On je po 100. put rekao nešto za Situ, pa neka ga odvede sa strane, a ne opet preko suda i DNK. Aneli treba da razmisli kako bi se osećala da ja imam dva života jer ona ima dva života, sa mnom i sa Asminom - govorio je Luka.

Autor: A. Nikolić