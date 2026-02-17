Bljuje vatru na sve strane: Dača u ratu na tri fronta! Terza, Aneli i Anđelo se udružili protiv njega (VIDEO)

Haos!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do žestoke svađe između Danila Dače Virijevića i Borislava Terzića Terze u koju se u jedno momentu umešala i Aneli Ahmić.

- Ti si mene izdao, p*čkice - rekao je Dača.

- Ja? Ti mene vređaš, a ja tebe ne - dodao je Terza.

- Priznaj da nisi dobar prijatelj i da ovo radiš zbog podrške. Video si Anđela i Aneli - pričao je Dača.

- Priča zbog podrške... Ja sam ustao i realno sam rekao - rekao je Terza.

- Tražio naše jagode, pa ne možeš ti naše jagode da jedeš - govorila je Aneli.

- Ajde, daj mu - dodao je Anđelo.

- Evo možeš Terzi da daš za ono što jer pljunuo u facu. Može i Sofija jer sam se sa Aneli svađao prošle godine zbog nje. Ti daj Neriu, svom nećaku. Pokažite koliki ste blamovi - pričao je Dača.

- Ti imaš zaliske kao da imaš 70 godima - rekla je Aneli.

- Pokazala si da si najveći šljam. Idi bolje obuci nećaka. Pogledaj kolika ti je nozdrva, dete kroz nju možeš da rodiš - dodao je Virijević.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić