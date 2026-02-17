Sad si VEĆI BLAM NEGO ŠTO SI IKAD BIO! Učesnici urnišu Luku što ne sme od Anite da stavi lisice sa Aneli: Majmune, konju jedan! (VIDEO)

Jedino Asmin stao na njegovu stranu.
Sledeće pitanje u današnjoj "Igri istine" Ivan Marinković postavio je Luki Vujoviću.
- Luka, pitanje za tebe, da li shvataš da si trenutno veći blam nego što si kad bio - pitao je Ivan.
- Ne smatram da sam blam, jer poznajem Anitu kako reaguje, jutros je plakala, dovoljno bi bilo da sam stavio lisice i da pokažem da sam muškarac, ali bilo bi nefer da ona plače u krevetu, onda ja ne mogu Aneli da kažem da smirujem Anitu. Meni je u glavi da bi bio još veći haos. Jeste velika svota novca koje će mi biti oduzete, ali šta da radim - rekao je Luka.
- Ne pitam te za pare, nego posledice za tebe kao čoveka u takvoj vezi - rekao je Ivan.
- Svi biste skinuli sad da vas pitaju - rekao je Luka.
- Ti si dokazao da ti je devojka preča nego 30 hiljada evra, za mene nisi papak, i ja bih to uradio - podržao je Asmin.
- Zamisli da te sledeće nedelje pošalju na rajsko ostrvo, za još veću kaznu - rekao je Terza.
- Ja tebe razumem, ali smo ovde došli da zaradimo novac, ko god je došao da glumi popularnost, za mene je bolestan - rekao je Janjuš.
- Mene ne zanima njegov novčanik, nego da li je svestan da je blam - rekao je Ivan.
- Majmune jedan, ona lomi zato što ti ne veruje, u falš si vezi konju jedan - rekao je Mića.
Autor: R.L.