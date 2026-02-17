AKTUELNO

Zadruga

Mali me gotivi, a i ja njega! Aneli napravila DAR-MAR, flertovala sa Viktorom, pa pozvala Luku: Dođi da se vežeš, ja te čekam! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kamen spoticanja.

Tokom "Igre istine" došlo je do svađe između Mine Vrbaški i Viktora Gagića, a Filip je želeo da čuje šta se desilo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Desilo se da sam sedeo na garnituri, Asmin je pričao: "To je muškarac, nije ljubomoran", Aneli je dobacila da me boli k*rac za Minu, ona me zvala da dođem, krenuli smo da se raspravljamo - rekao je Viktor.

- Pun mi je k*rac od malopre, dozvolio si da Aneli sedne do tebe i da te dira za stomak - navela je Mina.

- Rekla je - šta da radim kad me mali gotivi, to je rekla - dobacili su učesnici.

- A i ja njega - dodala je Aneli.

- Dođi da se vežeš, ja te čekam - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pokazala da je fatalna žena koja može da ima svakog muškarca, gle na šta ličiš, ženo raspadaš se - rekla je Anita.

Autor: R.L.

