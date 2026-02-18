Vidim kako pričaju... Boginja sigurna da će Đukić i Teodora završiti zajedno, shvatila koliko imaju hemiju! (VIDEO)

Da li će se Boginjini strahovi obistiniti?

Tanja Stijelja Boginja priznala je Dragani Stojančević da vidi kako Filip Đukić i Teodora Delić pričaju ceo dan i da je sigurna da će se između njih nešto desiti.

- Pijana sam - rekla je Boginja.

- Opet ćeš da poklekneš - rekla je Dragana.

- Ne, zaklela sam se da utorkom više nema - rekla je Boginja.

- Znači sredom - rekla je Dragana.

- Ne, više se ne ponižavam sredom. Samo mi veruj, desiće se nešto - rekla je Boginja.

- Je l' si sanjala nešto? - upitala je Dragana.

- Vidim kako oni pričaju, a i kako ovaj trčkara za njima - rekla je Boginja.

- Pa imali su ljudi nešto, imali bi da Bebica nije prekinuo - rekla je Dragana.

- Ne, nego jer je on rekao da ga ona radi više od mene. Život je takav, nema veze i spremna sam od početka - rekla je Boginja.

Autor: N.Panić