AKTUELNO

Zadruga

Vidim kako pričaju... Boginja sigurna da će Đukić i Teodora završiti zajedno, shvatila koliko imaju hemiju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će se Boginjini strahovi obistiniti?

Tanja Stijelja Boginja priznala je Dragani Stojančević da vidi kako Filip Đukić i Teodora Delić pričaju ceo dan i da je sigurna da će se između njih nešto desiti.

pročitajte još

Od sopstvene devojke pravi Enu Čolić: Luka ubacio Anitu na obuku, ovako treba od sutra da se ponaša! (VIDEO)

- Pijana sam - rekla je Boginja.

- Opet ćeš da poklekneš - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, zaklela sam se da utorkom više nema - rekla je Boginja.

- Znači sredom - rekla je Dragana.

- Ne, više se ne ponižavam sredom. Samo mi veruj, desiće se nešto - rekla je Boginja.

pročitajte još

DJ Denny usijao atmosferu: Ređa omiljene hitove Maje Marinković, ona u crnom lateksu žari i pali! (VIDEO)

- Je l' si sanjala nešto? - upitala je Dragana.

- Vidim kako oni pričaju, a i kako ovaj trčkara za njima - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa imali su ljudi nešto, imali bi da Bebica nije prekinuo - rekla je Dragana.

pročitajte još

Bebica ovu noć neće preživeti: Teodora se prisetila lepših vremena s Đukićem, on umalo dobio srčani! (VIDEO)

- Ne, nego jer je on rekao da ga ona radi više od mene. Život je takav, nema veze i spremna sam od početka - rekla je Boginja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Sledi ti velika sreća: Đole Kralj gledao Aneli u šolju, predvideo joj svetlu budućnost! (VIDEO)

Domaći

DALA SVOJE PROGNOZE: Goga Sekulić uverena da će se Sandra Afrika uskoro ostvariti u ulozi majke, Sanji Marinković OVO predvidela, pa nasmejala voditel

Domaći

NOĆ PUNA PRIZNANJA! Taki raskrinkao Teodoru, Alibaba i Aneli na korak da OBNOVE EMOCIJE, Bebica uveren da je pomirenje sa Delićevom IZVESNO!

Zadruga

Predoseća haos: Teodora uverena da će Saru urnisati majka zbog veze sa Saletom! (VIDEO)

Zadruga

Rešila da preseče: Boginji prekilepo zbog Filipovih poniženja, saznala da je Đukić na silu ljubi i mašta o drugoj! (VIDEO)

Domaći

Zbog njihovog odnosa trese se region: Da li verujete da će Anđela i Gastoz nakon haosa završiti zajedno? (ANKETA)