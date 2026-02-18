Viktor pao na testu: Mina ga navukla kao budalu, pa pala u depresiju! (VIDEO)

Na ivici suza!

Robot Toša popričao je s Minom Vrbaški o Viktoru Gagiću i Aneli Ahmić kada je priznala da je samo htela da ga testira i vidi koliko je sati, ali je on ipak pao na testu.

- Mina je izljubomorisala jer je htela da testira Viktora - rekao je Dača.

- Htela sam samo da vidim koja je granica. Ja sam pravila jutros problem što sam spojena s nekim s kim nemam sad dodirne tačke. Počele su stvari da se menjaju, ohladio se i ne ljubi me i očigledno hoće da ima izduvni ventil s drugom devojkom - rekla je Mina.

- Mislim da je previše hladan. Danas je Aneli rekla da Viktora ne zanima Mina nikako - rekao je Dača.

- Zašto to misli? - upitao je Toša.

- To se vidi, on ide i sedi na garnituri sa Aneli - rekla je Mina.

- Danas je Aneli rekla da je Mina ne zanima jer ko je njoj Mina da bi nju to zanimalo? Asmin joj je rekao: ''Nemoj da kvariš nečiju vezu'' - rekao je Dača.

- Meni da je moj dečko vezan lisicama, ja bih sedela pored njega - rekla je Mina.

- On tako želi da ti tera inat - rekao je Dača.

- Je l' mogu da dobijem nešto da popijem, nemam više ništa? - upitala je Mina.

- Uf, prvo se veži - rekao je Toša.

Autor: N.Panić