Maltretiraš me psihički, pusti me: Teodora završila u suzama zbog Bebice, ne može više da izdrži njegovu torturu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prevazišao sve granice!

Teodora Delić ponovo je pokušala da porazgovara sa Nenadom Macanovićem Bebicom o njegovom ponašanju, te je u jednom momentu počela da plače jer je maltretira.

- Hoćeš da se ponašaš normalno ili smo završili zauvek? - upitala je Teodora.

- Završili smo zauvek - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog? Je l' možeš da se ponašaš normalno kao svi ostalo? - upitala je Teodora.

- Nemoj da mi histerišeš bre - rekao je Bebica.

- Maltretiraš me ceo dan, ponašaj se normalno - rekla je Teodora.

- Završili smo, ne obraćaj mi se - rekao je Bebica.

- Maltretiraš me, pusti me da završim zadatak - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad ti praviš žrtvu od sebe - rekao je Bebica.

- Nije nego si iskompleksiran - rekla je Teodora.

- Neprijatno mi je, hoću da te zagrlim i poljubim - rekao je Bebica.

- Maltretiraš me psihički - rekla je Teodora.

- Prestani da se dereš - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta trebam da radim? - upitala je Teodora.

- Da me zagrliš i poljubiš - rekao je Bebica.

- Ne mogu jednom rukom. Prestani da me maltretiraš - rekla je Teodora.

- Važi, maltretiram te doviđenja - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić

