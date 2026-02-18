Odsvirala kraj! Mina Vrbaški doživela nervni slom zbog Viktora i Aneli, njega u suzama odjavila (VIDEO)

Ne smiruje se!

Mina Vrbaški vikala je na Viktora u kazinu zbog Aneli Ahmić i njegove ideje da traži zadatak kako bi sa njom bio vezan lisicama. Mina nije prestajala da plače, a donela je i odluku da stavi tačku na odnos sa njim.

- Završavamo svaki odnos - rekla je Mina.

- Okej. Je l' sam ja kriv? - pitao je on.

- Da, ti si predložio zadatak. Ti si muškarac koji ne treba da dozvoli. Ja sam te testirala. Ti po drugi put hoćeš drugu ženu u našoj vezi. Ti si kriv, shvati. Ti si jedna p*čka - plakala je Mina.

- Ja? Zbog čega? - pitao je Viktor.

- Šta ima da ideš sa bilo kojom drugom ženom da ideš da tražiš zadatak? Nećeš prebaciti na mene jer si kriv - vikala je Mina.

- Ti si pričala sa njim normalno - dodao je Viktor.

- Kako normalno da se pomerim? Ja sam sebi zbog tebe skinula pare jer hoću da budem sa tobom, a ti hoćeš sa drugom ženom da budeš vezan i to je razlika - urlala je Mina.

Autor: A. Nikolić