AKTUELNO

Zadruga

J*bem ti mamu raspalu: Ivan gnusnim prozivkama doveo Aneli do totalnog ludila, vređa je kao nikad do sad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Strasti se ne smiruju!

Ivan Marinković i Aneli Ahmić nastavili su svoj brutalni sukob, prilikom čega su pale žestoke prozivke.

pročitajte još

Postavila ultimatum: Teodora zapretila Bebici raskidom, isporučila listu uslova da bi bio sa njom! (VIDEO)

- Šta je? - upitao je Asmin.

- Šta ti šta je? - upitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Glavu ću ti otkinuti pijanduro - rekao je Ivan.

- Molim? - upitala je Aneli.

- Kome ćeš ti p*čka materina da j*beš mater? - upitao je Ivan.

pročitajte još

Anita kamenuje Elitu: Zbog Luke doživela nikad žešće pomračenje, karambol svetskih razmera! (VIDEO)

- Zašto si tako čupav? - upitala je Aneli.

- Moj k*rac je spreman samo za jednu ženu - rekao je Ivan.

- Ti nemaš k*rac Ivane - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mamu ti j*bem raspalu - rekao je Ivan.

- Tvoj k*rac je mali za mene - rekla je Aneli.

pročitajte još

Deni Boneštaj zapevao specijalno za Asmina: Aneli ne skida pogled s njega dok roni gorke suze! (VIDEO)

- K*rvo provociraš me ceo dan - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Stefani popucala po šavovima: Munjez uspeo da je dovede do ludila, počela da vrišti i urliče iz sveg glasa! (VIDEO)

Domaći

RASKID U NAJAVI! Ša i Miona u nikad žešćem sukobu, on počeo da iznosi detalje iz njihovog odnosa, pa uspeo da je dovede do ludila: NEMAM ŠTA VIŠE DA P

Farma

POPUCALA PO ŠAVOVIMA! Elena nastavlja da pravi KRŠ i lom po imanju - Sneža rešena da je provokacijama dovede do LUDILA (VIDEO)

Domaći

Bukti rat: Sita brutalno odgovorila Osmanu na prozivke, pomenula i Stefana i zapretila kao nikad do sada

Domaći

Haos ne prestaje! Aneli žestokim provokacijama i prozivkama dovodi Luku do ludila: Smešni pekinezeru, moraš da porasteš da bi bio kao ja! (VIDEO)

Zadruga

Karambol: Luka se ne smiruje zbog tajnog pisma, Matora do detalja raskrinkala prljavu igru Marka Đedovića s Aneli! (VIDEO)