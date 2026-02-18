J*bem ti mamu raspalu: Ivan gnusnim prozivkama doveo Aneli do totalnog ludila, vređa je kao nikad do sad! (VIDEO)

Strasti se ne smiruju!
Ivan Marinković i Aneli Ahmić nastavili su svoj brutalni sukob, prilikom čega su pale žestoke prozivke.
- Šta je? - upitao je Asmin.
- Šta ti šta je? - upitala je Aneli.
- Glavu ću ti otkinuti pijanduro - rekao je Ivan.
- Molim? - upitala je Aneli.
- Kome ćeš ti p*čka materina da j*beš mater? - upitao je Ivan.
- Zašto si tako čupav? - upitala je Aneli.
- Moj k*rac je spreman samo za jednu ženu - rekao je Ivan.
- Ti nemaš k*rac Ivane - rekla je Aneli.
- Mamu ti j*bem raspalu - rekao je Ivan.
- Tvoj k*rac je mali za mene - rekla je Aneli.
- K*rvo provociraš me ceo dan - rekao je Ivan.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić