Mama ti vezuje lavove lisicama: Opšti haos Ivana i Aneli u kući Odabranih, sve gori od uvreda! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija se ne smiruje!

Ivan Marinković nije želeo da ostavi Aneli Ahmić da ode u krevet na spavanje već je sve vreme žestoko vređao nju i njenu porodicu.

- K*rvetino, mama ti vezuje lavove lisicama. Ajde dr*ljo u krevet na spavanje, lezi u to prljavo gnezo šugo jedna šugava - rekao je Ivan.

- Dođi posle da ti ovim lisicama vežem tu malu k*tu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovakvog Beogradskog šmekera ne možeš nikad da imaš. K*rvo, udarila si me pet puta - rekao je Ivan.

- Mazim te, vidiš kako si mi lep - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

