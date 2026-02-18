AKTUELNO

Zadruga

Au, ovo bolje da Bebica nikad ne sazna! Terza otkrio šta će Filip i Teodora raditi nakon Elite, oni ne skidaju osmeh s lica! (VIDEO)

Haos u najavi!

Borislav Terzić Terza pričao je Filipu Đukiću i Teodori Delić da su mnogo dobar par i da je siguran da će njih tvoje završiti zajedno čim se završi deveta sezona najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Brate, kako ste vas dvoje do j*ja i kako ćete da se j*bete kad izađete napolje... Znamo se. Jedva čekam da izađemo Sofija, ti, Teodora i ja. Kretenu jedan, moraš i ruku da mi završiš da te ne bih vređao u "Narod pita" - govorio je terza. 

