GOVORE MI DA SAM SE UPIŠKILA: Aneli progovorila o ratu koji vodi da nekoliko frontova, Asmin po stoti put rešio da digne ruke od Maje: PALA MI JE U OČIMA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli Ahmić razgovarala je sa robotom Tošom o dešavanjima u Beloj kući.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, ja ti nikako nisam raspoložena. Ceo dan mi pojedinci govore da sam ku*vetina. Govore mi da sam se upiškila, svašta nešto. Nisam sada spremna za taj razgovor, moraću kod Drveta da otvorim dušu. Idem sad, ćao - kazala je Aneli.

- Meni je Maja pala u očima. Nije mi više interesantna. Već neki period mi sve više pada u očima. Nije mi lako zbog toga. Nije mi problem da nekog precrtam. Precrtao sam tako Aneli, Staniju, tako ću i sada Maju da precrtam, bez ikakvog problema - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, Asmin je imao najjaču ribu na Balkanu, ali da se ne lažemo, Stanija je Stanija - kaao je Dača.

- Da li se Maji dopada više Asmin ili Filip? - upitao je Toša.

- Asmin, naravno, ali se plaši ona jer nema poverenje u njega - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

