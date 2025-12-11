GASIM SE IZ PRIČA SA ŽENAMA: Asmin pokušao da se opere od Maje i Aneli, pa mu Marinkovićeva bez pardona ODBRUSILA: TO SU TVOJE MANIPULATORSKE FORE! (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Asminu Durdžiću.

- Kako od ''Majo, volim te'', do strasnog šaputanja Aneli šta ćeš joj raditi u hotelu? - glasilo je pitanje.

- Ja se ne sećam toga šta sam govorio Aneli. Nisam govorio Aneli da je volim, da jesam, rekao bih to i sada. Ne znam da li sam ja prvi poljubio Aneli, ili ona mene, stvarno se ne sećam. Gasim se iz priča sa ovim ženama. Videćemo dalje sve šta će i kako će da bude. Možda budem sa Jakšićkom u vezi, a to što je sinoć bilo, bilo je - kazao je Asmin.

- Ništa mu ne verujem. Alkohol je čist izgovor za sve. Ne zanima me sa kim će biti, ovo sve što govori su manipulatorske fore, da se razumemo. Ja ne želim samo da mene neko krivi, ljudi treba da kerove da vežu - kazala je Maja.

- Mene si upravo nazvala kerom - kazao je Asmin.

- Ja sam samo rekla da ti istetoviraš devojku, a onda radiš šta radiš. Kad nekog voliš, taj neko ti je u srcu. On večeras ne zna šta priča, totalno se pogubio. Šta trezan misli, pijan govori, to je uvek tako - rekla je Maja.

- Aneli, kako ti reaguješ na sve ovo? - upitao je voditelj.

- Milane, ne želim da pričam o svemu ovome. Njega samo treba pustiti neko vreme da dođe sebi. Ja njega ne volim. Imam neku vrstu emocije ipak - kazala je Aneli.

- Aneli, da li misliš da te ja volim? - upitao je Asmin.

- Ne, ali da imaš neku vrstu emocije prema meni kao ja prema tebi da - rekla je Aneli.

- Ja mislim da je to veče istine - rekla je Matora.

Autor: S.Z.