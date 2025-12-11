AKTUELNO

Zadruga

GASIM SE IZ PRIČA SA ŽENAMA: Asmin pokušao da se opere od Maje i Aneli, pa mu Marinkovićeva bez pardona ODBRUSILA: TO SU TVOJE MANIPULATORSKE FORE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Asminu Durdžiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako od ''Majo, volim te'', do strasnog šaputanja Aneli šta ćeš joj raditi u hotelu? - glasilo je pitanje.

- Ja se ne sećam toga šta sam govorio Aneli. Nisam govorio Aneli da je volim, da jesam, rekao bih to i sada. Ne znam da li sam ja prvi poljubio Aneli, ili ona mene, stvarno se ne sećam. Gasim se iz priča sa ovim ženama. Videćemo dalje sve šta će i kako će da bude. Možda budem sa Jakšićkom u vezi, a to što je sinoć bilo, bilo je - kazao je Asmin.

- Ništa mu ne verujem. Alkohol je čist izgovor za sve. Ne zanima me sa kim će biti, ovo sve što govori su manipulatorske fore, da se razumemo. Ja ne želim samo da mene neko krivi, ljudi treba da kerove da vežu - kazala je Maja.

- Mene si upravo nazvala kerom - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam samo rekla da ti istetoviraš devojku, a onda radiš šta radiš. Kad nekog voliš, taj neko ti je u srcu. On večeras ne zna šta priča, totalno se pogubio. Šta trezan misli, pijan govori, to je uvek tako - rekla je Maja.

- Aneli, kako ti reaguješ na sve ovo? - upitao je voditelj.

- Milane, ne želim da pričam o svemu ovome. Njega samo treba pustiti neko vreme da dođe sebi. Ja njega ne volim. Imam neku vrstu emocije ipak - kazala je Aneli.

- Aneli, da li misliš da te ja volim? - upitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, ali da imaš neku vrstu emocije prema meni kao ja prema tebi da - rekla je Aneli.

- Ja mislim da je to veče istine - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ONA JE NEBITNA: Aneli dobila ospice na pomen Stanijinog imena, Asmin joj bez PARDONA odbrusio! (VIDEO)

Zadruga

ŠTO ME TO PITAŠ?! Asmin pokaznao čudnu radoznalost, Maja mu bez pardona odbrusila! (VIDEO)

Domaći

Sramoto ženskog roda: Peja žestoko zaratio sa Enom, ona mu odbrusila bez pardona! (VIDEO)

Zadruga

BUKTI RAT: Aneli i Asmin ušli u BRUTALAN verbalni okršaj, ona uputila niz optužbi na njegov račun, on joj odbrusio bez pardona! (VIDEO)

Zadruga

Je l' si čuo da nam je neprijatno od tebe? Teodora bez pardona urnisala Bebicu, on se ponovo ponizio! (VIDEO)

Zadruga

Doleteo kao furija: Luka pokušao Aneli da skloni od brutalnog sukoba sa Minom, pa izvukao deblji kraj! (VIDEO)